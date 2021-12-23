Приостановлена госпитализация в одной из больниц Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1

Из-за пожара, произошедшего на ТЭЦ-1, медики приостановили госпитализацию пациентов в городскую больницу Железнодорожного района Улан-Удэ. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

ТЭЦ-1, где произошла авария, снабжает теплом и горячей водой Железнодорожный, часть Советского и часть Октябрьского районов столицы Бурятии.

«На сегодня плановая экстренная помощь организована в прежнем режиме, только исключена сейчас из маршрутизации Железнодорожная больница. В Железнодорожной больнице как экстренная, так и плановая госпитализация с сегодняшнего дня приостановлена до нормализации ситуации», — объяснила она.

По словам Лудуповой, городская поликлиника № 6 и городская поликлиника № 1 также оказались в зоне ограничения подачи тепла и горячей воды.

«С ними сейчас отрабатываем, дополнительно к ним направлены машины для обслуживания пациентов на дому, также в полном объеме обеспечены необходимые средства обогрева», —добавила министр.

В зоне ТЭЦ-1 находятся восемь объектов здравоохранения, медики прорабатывают план маршрутизации пациентов в медучреждения, где перебоев с отоплением нет. В зону ограничения подачи тепла попал и республиканский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних.

«В случае понижения температуры в здании будут доставлены дополнительные обогревательные приборы. При необходимости мы планируем перевод детей в другое учреждение», — добавил замминистра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов.

Всего по данным оперативного штаба, без горячей воды и тепла остались 137 домов и 22 социальных объекта.

По факту ЧП на ТЭЦ-1 начала проверку прокуратура Бурятии. Следователи возбудили уголовное дело. Ранее в этот же день мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщал о подготовке властями пунктов временного размещения для жителей, чьи дома могут остаться без отопления после аварии на ТЭЦ-1.

Авария на теплоэлектроцентрали Бурятии произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто в результате происшествия не пострадал. Ремонт на ТЭЦ-1 уже начался.

После происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.