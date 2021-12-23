Прокуратура начала проверку после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Об этом в четверг, 23 декабря, говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

«На место аварии выехали прокурор республики Ковалёва Г.Н и заместитель прокурора республики Козлова С.Н.», — отметили в прокуратуре.

Как уточняется, в результате пожара отключены четыре котла и два турбогенератора теплоэлектростанции.

В ходе проверки прокуратура оценит условия, способствовавшие возникновению аварийной ситуации, и соблюдение законодательства о теплоснабжении.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее в четверг сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, власти готовят пункты временного размещения для жителей, чьи дома могут остаться без отопления после аварии на ТЭЦ-1. До этого губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов предупредил, что подача тепла ограничена в Железнодорожном районе. Власти попросили жителей не приходить в образовательные учреждения.

Авария на старейшей теплоэлектроцентрали Бурятии произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрических кабелей. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Пострадавших нет. Температура воздуха в Бурятии около –30 градусов.

Из-за происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.