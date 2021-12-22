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В оперштабе отметили схожесть клинической картины «Омикрона» с гриппом

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Клиническая картина болезни при «Омикрон»-штамме коронавируса схожа с гриппом. Об этом сообщили в среду, 22 декабря, в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Клиническая картина гриппа, большое количество бессимптомного течения на фоне серопозитивности населения в ЮАР на уровне около 70%», — отметили в штабе.

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По данным оперативного штаба, этот штамм протекает тяжелее среди непривитых лиц с факторами риска, в особенности старших возрастов. Кроме того, отмечена высокая инфицированность «Омикроном» у молодых пациентов.

При этом в совместном заявлении Роспотребнадзора и минздрава ЮАР указано, что дальнейшие запреты на авиасообщение между странами потеряли смысл. Это объясняется тем, что «Омикрон» уже распространился по миру.

Накануне стало известно, что случаи заражения «Омикроном» зафиксировали в 106 государствах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность вариантом, остается очень высоким».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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