В ВОЗ опровергли необходимость ревакцинации от COVID-19 здоровым людям

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по использованию бустерной вакцины от коронавируса касаются только людей со слабым иммунитетом, здоровым людям третий укол не нужен, сообщила журналистам старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

Она уточнила, что не знает, понадобится ли в будущем постоянная ревакцинация от COVID-19, как от гриппа, для здоровых людей. Но в данным момент бустерная вакцина нужна только людям со слабым иммунитетом, добавила эксперт ВОЗ.

По ее словам, есть несколько факторов, которые помогут определить, сколько бустерных доз понадобится для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в будущем.

«Во-первых, это тип вакцины. Каждая вакцина действует по-разному, и продолжительное наблюдение дает нам информацию об эффективности вакцин от тяжелого протекания болезни и повторной инфекции», — сказала старший научный сотрудник ВОЗ.

Во-вторых, по ее словам, на защищенность организма влияют штаммы вируса, в том числе появление новых вариантов, которые распространяются быстрее. Кроме того, есть третий фактор, который зависит от биологических особенностей каждого отдельного человека, защитных способностей его иммунной системы и наличия сопутствующих заболеваний.

«Поэтому Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) внимательно следит за ситуацией», — добавила она, подчеркнув, что есть свидетельства о небольшом снижении эффективности вакцин по прошествии примерно шести месяцев.

Ранее, 19 декабря, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил,что ревакцинироваться российским препаратом «Спутник V» можно бесконечное число раз.

В тот же день он рассказал, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил о повышении требований в ревакцинации из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

За день до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что позиция по ревакцинации от коронавируса раз в полгода может быть скорректирована после получения дополнительной информации о штамме «Омикрон».

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