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Гинцбург заявил о возможности ревакцинироваться «Спутником V» бесконечно

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Ревакцинироваться против коронавируса российским препаратом «Спутник V» можно бесконечное число раз. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Каждые полгода можно ревакцинироваться «Спутником». <…> Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», — сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 1».

17 декабря президент России Владимир Путин заявил о повышении требований в ревакцинации из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

За день до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что позиция по ревакцинации от коронавируса раз в полгода может быть скорректирована после получения дополнительной информации о штамме «Омикрон».

12 декабря иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что эффективной защитой от штамма коронавируса «Омикрон» может стать ревакцинация от инфекции через 4–5 месяцев.

По его словам, надо параллельно с прививочной кампанией заняться ревакцинацией. Но прививка через шесть месяцев, отметил он, очень большой срок с учетом появления «Омикрона».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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