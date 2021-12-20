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Минздрав внес добровольную вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок

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Добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ 20 декабря подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету 3-го уровня относятся <...> дети от 12 до 17 лет (включительно)», — говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе подчеркивается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

Ранее, 10 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего в указанный период в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

До этого, 24 ноября, в России была зарегистрирована вакцина «Спутник M» («Гам-ковид-вак М»). Иммунизация достигается путем ввода двух ее компонентов с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации «Спутником M» для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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