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В Госдуме ответили на призыв Зеленского к «превентивным санкциям» против РФ

Депутат Водолацкий раскритиковал призыв Зеленского к «превентивным санкциям» против России
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в понедельник, 20 декабря, в беседе с «Известиями» раскритиковал призыв президента Украины Владимира Зеленского ввести в отношении России превентивные санкции.

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«Зеленский и его команда каждый день придумывают какие-то фейки и сумасбродные идеи. Главное оставаться в тренде политической активности в программе «анти-Россия». Здесь Украина на первом месте, четко выполняет всю дорожную карту, которую ей рекомендовали кураторы из Госдепа. И естественно Зеленский не самостоятельная личность, он не управляет государством, а выполняет то, что ему говорят», — подчеркнул он.

Депутат напомнил, что за свою историю Россия никогда ни на кого не нападала. При этом власти Украины, чтобы скрыть свои преступления, находят в ее лице внешнего врага, отметил Водолацкий.

«Эта заезженная пластинка надоела всем», — заключил политик.

Ранее в этот день Зеленский заявил о том, что санкции в отношении России необходимо вводить превентивно, а не постфактум. По мнению президента Украины, их нужно ввести, чтобы ни у одной страны не было мысли об эскалации.

Кроме того, 20 декабря стало известно, что президент США Джо Байден дал своей администрации срок в четыре недели, чтобы предотвратить «вторжение России на Украину». Как отмечалось в материале телеканала CNN, американский лидер опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма. Поэтому он поручил помощникам по нацбезопасности «использовать все возможные инструменты», чтобы попытаться сдержать Москву.

15 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

Тогда же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление стран G7 о недопустимости вторжения России на Украину неконструктивно и содержит ложные оценки.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отмечал, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он указывал на то, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями.

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