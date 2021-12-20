Зеленский призвал ввести «превентивные санкции» в отношении России

Санкции в отношении России необходимо вводить превентивно, а не постфактум. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть (размещено. — Ред.) ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции», — сказал он в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Польши Анджеем Дудой.

Зеленский отметил, что считает необходимым ввести «мощные превентивные меры», чтобы ни у одной страны не было мысли об эскалации.

18 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Таким образом Макей прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который 2 декабря заявил о возможности разместить в Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что «возможны самые разные варианты» в ситуации, когда другие страны размещают вооружения у российских рубежей.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».