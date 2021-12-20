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Песков заявил о возможности разных шагов из-за размещения вооружений НАТО у границ

Песков: Размещение вооружений у границ РФ потребует принятия шагов для балансировки
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Ситуация, когда другие страны размещают вооружения, у российских рубежей потребует от РФ определенных шагов, «возможны самые разные варианты». Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского президента Александра Лукашенко о возможности размещения ядерных вооружений РФ на территории республики.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию», — отметил Песков.

Ранее, 30 ноября, Лукашенко заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину разместить в Белоруссии соответствующие вооружения России, если в Польше появится ядерное оружие стран НАТО.

На вопрос, о каких именно системах идет речь, Лукашенко ответил: «Мы договоримся, какое».

Речь идет об оружии, «которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении», уточнил президент республики.

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