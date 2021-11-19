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В НАТО допустили перемещение ядерного оружия США в Восточную Европу

Генсек НАТО: ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе
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Ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от их размещения на своей территории. Об этом 19 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Конечно, Германия должна решать, будет ли [размещено иностранное] ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — отметил он на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

5 ноября источник сообщил, что советники президента США Джо Байдена по нацбезопасности намерены рассмотреть условия применения страной ядерного оружия с допущением принятия политики неприменения первыми. Среди вариантов — принятие политики «не использовать первым» или объявление, что единственной целью арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта.

2 ноября замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от США «любых шагов» в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. Он сообщил, что Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.

27 октября глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он также напомнил о предложении, которые выдвинул президент России Владимир Путин еще пару лет назад в адрес американцев и других членов НАТО. Инициатива подразумевает введение встречного моратория на размещение таких ракет во всех регионах мира.

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