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США рассмотрят обязательство не применять ядерное оружие первыми

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Советники президента США Джо Байдена по нацбезопасности намерены рассмотреть условия применения страной ядерного оружия с допущением принятия политики неприменения первыми, пишет 5 ноября Politico.

Соответствующее решение демократического крыла американской администрации было принято вне зависимости от требований чиновников из оборонного министерства США сохранять статус-кво в условиях наращивания вооружений со стороны России и Китая.

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«Главные советники Байдена (президента США Джо Байдена. — Ред.) по национальной безопасности вскоре пересмотрят условия, при которых Соединенные Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия. Среди вариантов — принятие политики «не использовать первым» или объявление, что «единственной целью» арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычную войну или другое стратегическое нападение, такое как кибератака», — сообщает портал.

Оба положения означали бы серьезные отклонения от нынешней позиции, которая на протяжении всего ядерного века была намеренно двусмысленной в отношении того, могут ли США нанести удар первыми, и утверждает, что атомное оружие предназначено для «сдерживания ядерного и неядерного нападения».

Совет национальной безопасности Байдена планирует созвать совещание высокого уровня по ядерной декларативной политике в этом месяце, сообщил чиновник из Белого дома.

Многие сотрудники администрации утверждают, что Байден, опираясь на свой многолетний опыт, в конечном счете внесет собственный вклад в модернизацию ядерной стратегии. Но то, что он выберет, также будет зависеть от того, что ему представят военные советники и специалисты.

2 ноября о намерении администрации американского президента изучить возможность отказа от нанесения ядерного удара сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники. По данным издания, этот вопрос в Белом доме рассмотрят на серии встреч в закрытом формате, консультации должны начаться в ноябре.

30 октября газета Financial Times написала, что союзники США в Европе и Тихом океане пытаются препятствовать переходу Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия придерживаются позиции, что отказ от принципа упреждающего ядерного удара может «придать смелости» Москве и Пекину, уточнило издание.

27 октября глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он также отметил, что министерство подтверждает предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным еще пару лет назад в адрес американцев и других членов НАТО. Инициатива подразумевает введение встречного моратория на размещение таких ракет во всех регионах мира.

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