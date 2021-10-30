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Союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

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Союзники США в Европе и Тихом океане пытаются препятствовать переходу Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Об этом в пятницу, 29 октября, пишет газета Financial Times.

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Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия придерживаются позиции, что отказ от принципа упреждающего ядерного удара может «придать смелости» Москве и Пекину, уточняет издание.

Отмечается, что ядерная политика США со времен холодной войны «намеренно расплывчата», а американские союзники чувствуют защищенность, находясь под «ядерным зонтиком».

Как пишет газета, Белый дом сейчас пересматривает политику в отношении применения ядерного оружия.

25 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) во избежание гонки вооружений.

До этого, 14 октября, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от РФ убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, поскольку это идет вразрез с ДРСМД. Так спецпредставитель ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.

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