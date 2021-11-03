В США задумались об отказе наносить ядерный удар первыми

Администрация Джо Байдена изучит возможность отказа США от нанесения ядерного удара первыми. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

По информации издания, этот вопрос в Белом доме рассмотрят на серии встреч в закрытом формате, консультации должны начаться в ноябре.

Отмечается, что цель Джо Байдена — выработать новую, более осторожную политику в отношении ядерного оружия.

Авторы публикации напоминают, что Байден в 2017 году заявил, занимая на тот момент пост вице-президента страны, что трудно представить возможный сценарий, когда Соединенные Штаты могут при необходимости применить ядерное оружие первыми.

Cенатор Алексей Пушков, комментируя технологическое укрепление американских ядерных ракет, заявил 2 ноября, что в основе ядерной стратегии США лежит преступная глупость. По его словам, внедрение новейших технологий не способствует безопасности США, а подрывает ее.

30 октября газета Financial Times написала, что союзники США в Европе и Тихом океане пытаются препятствовать переходу Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия придерживаются позиции, что отказ от принципа упреждающего ядерного удара может «придать смелости» Москве и Пекину, уточнило издание.

27 октября глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он также отметил, что министерство подтверждает предложение, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным еще пару лет назад в адрес американцев и других членов НАТО.

Инициатива подразумевает введение встречного моратория на размещение таких ракет во всех регионах мира.

Ранее, 14 октября, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от РФ убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, поскольку это идет вразрез с ДРСМД.