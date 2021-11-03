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Россия попросила у США конкретики о применении ядерного оружия

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Россия ожидает от США «любых шагов» в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. Об этом в ходе онлайн-форума «Диалог Форт-Росс» сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 2 ноября.

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«Нам бы все-таки хотелось увидеть любые шаги, которые могли бы добавить конкретики, снять неопределенность в этой области, чтобы ядерный порог был выше, чем сегодня. Это было бы взаимно», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».

По его словам, Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия — США.

Ранее, 2 ноября, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в основе ядерной стратегии США лежит преступная глупость. Так он прокомментировал технологическое укрепление американских ядерных ракет.

При этом в конце октября союзники США в Европе и Тихом океане пытались препятствовать переходу Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия придерживаются позиции, что отказ от принципа упреждающего ядерного удара может «придать смелости» Москве и Пекину.

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