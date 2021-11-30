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Лукашенко заявил о возможности размещения в Белоруссии ядерного оружия

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Белоруссия предложит России свою территорию для размещения ядерного оружия, если в Польше появится ядерное оружие стран НАТО. Об этом 30 ноября заявил президент страны Александр Лукашенко.

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«[В таком случае] я предложу [президенту РФ Владимиру] Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию», — сказал Лукашенко в интервью «РИА Новости».

На вопрос, о каких именно системах идет речь, Лукашенко ответил: «Мы договоримся, какое».

«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», — уточнил президент.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что у Минска есть план и боевые части для реакции из-за маневров НАТО в Прибалтике.

«Я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт. На границе Прибалтики, Польши и Украины», — сказал Лукашенко.

Ранее, 19 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа ФРГ размещать у себя иностранное ядерное оружие оно «может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии».

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что такое заявление Столтенберга означает, что для альянса больше не существует основополагающего акта Россия–НАТО, поскольку в нем закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства альянса, в том числе в ядерной сфере.

В свою очередь, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что заявления генсека НАТО о ядерном оружии в очередной раз подтверждают, что в Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. По его словам, Столтенберг может осознавать, какие последствия может повлечь за собой такой шаг. При этом дипломат отметил, что складывающаяся в Европе обстановка и без того имеет взрывоопасный характер.

После распада Советского Союза в Белоруссии находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и свыше тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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