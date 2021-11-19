Глава делегации РФ в Вене обвинил НАТО в потере связи с реальностью

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии в очередной раз подтверждают, что в Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Об этом 19 ноября заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ранее в пятницу, 19 ноября, Столтенберг сказал, что ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от их размещения на своей территории.

Гаврилов в свою очередь отметил, что подобные высказывания являются очередным подтверждением того, что в натовском Брюсселе окончательно потеряли всякую связь с реальностью.

«Вместо того, чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны», — сказал глава российской делегации в беседе с «РИА Новости».

По словам Гаврилова, Столтенберг может сознавать, какие последствия может повлечь за собой такой шаг. При этом дипломат подчеркнул, что складывающаяся в Европе обстановка и без того имеет взрывоопасный характер.

«Мы вынуждены принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности», — заключил Гаврилов.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Александр Грушко обратил внимание на то, что заявления НАТО о возможности разместить ядерное оружие восточнее Германии означают, что для альянса основополагающего акта Россия-НАТО больше не существует. По его словам, альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов.