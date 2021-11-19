В МИД РФ прокомментировали заявление НАТО о ядерном оружии

Заявления НАТО о возможности разместить ядерное оружие восточнее Германии означают, что для альянса основополагающего акта Россия–НАТО больше не существует. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Таким образом, он прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который отметил, что ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется от их размещения на своей территории.

«Если он так действительно сказал, значит, для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, основополагающий акт Россия–НАТО больше не существует. Ибо в этом документе закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства альянса, в том числе в ядерной сфере», — отметил Грушко в беседе с «РИА Новости» 19 ноября.

Он также обратил внимание на то, что альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Кроме того, по словам замглавы, не будет и дополнительного размещения существенных боевых сил.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. По его словам, РФ готова к диалогу с Западом.

До этого, 5 ноября, источник сообщил, что советники президента США Джо Байдена по нацбезопасности намерены рассмотреть условия применения страной ядерного оружия с допущением принятия политики неприменения первыми. Среди вариантов — принятие политики «не использовать первым» или объявление, что единственной целью арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта.

2 ноября замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от США «любых шагов» в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. Он сообщил, что Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями администрации президента США на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.