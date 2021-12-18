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В Белоруссии вновь заявили о готовности разместить ядерное оружие в ответ на угрозу НАТО

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Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил глава МИД страны Владимир Макей.

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«То, о чем заявил президент [Белоруссии Александр] Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — сказал Макей в интервью RT Arabic.

Таким образом Макей прокомментировал заявление Лукашенко, который 2 декабря заявил о возможности разместить в Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.

18 декабря заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии.

По его данным, американский контингент около белорусско-польской границы насчитывает около 4 тыс. человек. В то же время соглашением от 15 августа 2020 года о расширенном сотрудничестве в сфере обороны между США и Польшей предусматривается возможность увеличения контингента еще на 1 тыс. человек, а также совершенствования имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тыс. американских военнослужащих.

До этого, 29 ноября, глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется. Минск вынужден планировать ответные меры. Кроме того, Хренин отметил, что страны НАТО наращивают потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии: развертывают воинские формирования, закупают современные образцы вооружения.

18 ноября министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Кроме того, отмечалось, что общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза.

В октябре белорусский лидер предупредил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу отметил наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии.

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