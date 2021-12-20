В ФРГ отреагировали на ответное решение России выслать двух дипломатов

Берлин считает необоснованный решение Москвы выслать двух дипломатов ФРГ. Так 20 декабря прокомментировали в МИД Германии соответствующее решение РФ.

«Этот шаг не стал неожиданностью, но с точки зрения федерального правительства он совершенно необоснован», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В немецком МИДе подчеркнули, что решение федерального правительства о высылке двух дипломатов РФ стало адекватной реакцией на приговор суда, согласно которому убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году было совершено якобы «по указу российских государственных» инстанций.

«Федеральное правительство стремится к диалогу с Российской Федерацией на основе международного права и взаимного уважения. Сегодняшнее решение МИД РФ вновь обременяет эти отношения», — заключили в МИД ФРГ.

О высылке двух дипломатов Германии в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили ранее в понедельник, отметив, что решение стало зеркальным ответом на действия немецких коллег. В МИДе подчеркнули, что приговор по делу Хангошвили в отношении россиянина Вадима Соколова является абсолютно несправедливым и необъективным.

Пр словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Берлину стоит ожидать симметричных мер в ответ на высылку дипломатов. Она отметила, что о шагах Москвы будет вскоре объявлено.

15 декабря власти ФРГ объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве Хангошвили. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что данное убийство представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ. Кроме того, она заявила, что убийство было якобы совершено по государственному заказу.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва категорически не согласна «с таким выводом и такой формулировкой».

В тот же день Высший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии и приговорил его к пожизненному заключению. Прокуратура посчитала, что убийство было якобы совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

По данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

В октябре 2020 года сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.