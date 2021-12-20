В Москве открыли около 240 елочных базаров

В Москве заработали порядка 240 елочных базаров. В столицу привезли деревья из Дании, Пермского края, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей. В ассортименте — ели, пихты, сосны, хвойные саженцы и лапники. Отечественная ель обойдется по цене 1 тыс. рублей за 1 м, сообщает телеканал «Известия». Импортную можно приобрести за 3–3,5 тыс. рублей за 1 м. Букет из хвойных веток продают от 100 рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.