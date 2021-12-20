Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Песков заявил о возможности разных шагов из-за развертывания НАТО у границ РФ
Общество
В ГД не обсуждали введение штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19
Интернет
Мишустин сообщил о расширении списка сервисов на госуслугах
Политика
Песков указал на отсутствие в РФ преследуемых по политическим мотивам
Общество
В Белгородской области отменили систему QR-кодов в общественных местах
Культура
Группа «Кино» отправится в турне в год 60-летия Виктора Цоя
Экономика
Правительство дополнительно направит регионам 100 млрд рублей на развитие дорог
Экономика
В Госдуме заявили об инвестировании россиян в крипторынок 5 трлн рублей
Мир
Рябков выразил надежду на обратную связь от США по гарантиям безопасности
Общество
Суд арестовал сына адвоката Астахова

Опрос показал уровень недоверия украинцев к Зеленскому

Опрос: 61% украинцев не доверяют президенту Зеленскому
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% украинцев, наоборот, не верят главе государства. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 20 декабря.

Пан пропал: партия Зеленского впервые уступила блоку Петра Порошенко
Украинцы разочаровались в своем президенте

При этом, согласно результатам, Зеленский лидирует в рейтинге доверия к политикам.

«Следующий по уровню доверия — экс-премьер Владимир Гройсман, которому доверяют 32%, а 60% не доверяют. Экс-спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% не доверяют», — следует из данных опроса.

Антирейтинг возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко — ему не доверяют 75% опрошенных граждан. На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (73%).

Ранее, 1 декабря, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, результаты которого показали, что большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.

Также половина жителей страны (51,6%) отметили, что не считают Зеленского эффективным главнокомандующим на случай «вторжения РФ».

Сам же Зеленский в ходе пресс-конференции 26 ноября признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. В этом вопросе он намерен советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии», добавил действующий лидер.

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021