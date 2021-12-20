Опрос показал уровень недоверия украинцев к Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют лишь 38% граждан, в то время как 61% украинцев, наоборот, не верят главе государства. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 20 декабря.

При этом, согласно результатам, Зеленский лидирует в рейтинге доверия к политикам.

«Следующий по уровню доверия — экс-премьер Владимир Гройсман, которому доверяют 32%, а 60% не доверяют. Экс-спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 30%, а 41% не доверяют», — следует из данных опроса.

Антирейтинг возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко — ему не доверяют 75% опрошенных граждан. На втором месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (73%).

Ранее, 1 декабря, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, результаты которого показали, что большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок.

Также половина жителей страны (51,6%) отметили, что не считают Зеленского эффективным главнокомандующим на случай «вторжения РФ».

Сам же Зеленский в ходе пресс-конференции 26 ноября признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. В этом вопросе он намерен советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии», добавил действующий лидер.

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.