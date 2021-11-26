Зеленский озвучил планы на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он сообщил 26 ноября на пресс-марафоне «30 вопросов к президенту Украины».

«Я не принимал это решение (о втором президентском сроке — Ред.). Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это точно. Я не планирую себе такую сложную стратегию. Это связано будет с поддержкой моей личности народом Украины», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в этом вопросе будет советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии».

10 сентября Зеленский сказал, что что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Он также подчеркнул, что президентство стало для него вызовом. Он выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

Ранее, 4 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

22 августа Зеленский отметил, что еще рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок. Он также заявил, что нельзя принимать решение, опираясь лишь на собственные амбиции. По мнению политика, выиграть на обещаниях второй раз не получится.

Также в августе украинский лидер высказался о своих заслугах на посту главы государства. Ключевым достижением он назвал движение Украины в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют политикой страны. Кроме того, Зеленский высоко оценил развитие инфраструктуры за последние 2,5 года и указал на то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал эти заявления напыщенной речью со ставкой на вранье. Он также указал на ложь украинского президента в отношении развитой инфраструктуры и отметил, что крымчане, возвращающиеся из поездок по Украине, говорят, что там «дороги из дремучих 70-х и инфраструктура такая же».

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.