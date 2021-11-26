Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Российская компания «Биокад» получила патент на вакцину от COVID-19
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии оснований для войны РФ с Европой
Мир
Митингующие собрались рядом с местом проведения пресс-конференции Зеленского
Общество
Тюменские ученые создадут цифровую программу восстановления после COVID-19
Мир
Польский солдат пострадал во время штурма границы мигрантами
Интернет
Суд утвердил штрафы Google на 6 млн рублей за неудаление контента
Спорт
Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Кузбассе
Мир
Лукашенко попросил Польшу пропустить мигрантов в Германию
Общество
Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев

Зеленский озвучил планы на второй президентский срок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. Об этом он сообщил 26 ноября на пресс-марафоне «30 вопросов к президенту Украины».

Отлить в цементе: Украина и США подписали новую хартию сотрудничества
Зачем Блинкен встречался с Кулебой

«Я не принимал это решение (о втором президентском сроке — Ред.). Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это точно. Я не планирую себе такую сложную стратегию. Это связано будет с поддержкой моей личности народом Украины», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в этом вопросе будет советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии».

10 сентября Зеленский сказал, что что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Он также подчеркнул, что президентство стало для него вызовом. Он выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

Ранее, 4 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

22 августа Зеленский отметил, что еще рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок. Он также заявил, что нельзя принимать решение, опираясь лишь на собственные амбиции. По мнению политика, выиграть на обещаниях второй раз не получится.

Также в августе украинский лидер высказался о своих заслугах на посту главы государства. Ключевым достижением он назвал движение Украины в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют политикой страны. Кроме того, Зеленский высоко оценил развитие инфраструктуры за последние 2,5 года и указал на то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал эти заявления напыщенной речью со ставкой на вранье. Он также указал на ложь украинского президента в отношении развитой инфраструктуры и отметил, что крымчане, возвращающиеся из поездок по Украине, говорят, что там «дороги из дремучих 70-х и инфраструктура такая же».

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021