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Опрос выявил нежелание украинцев оставлять Зеленского на второй срок

Опрос: большинство украинцев не хотят оставлять Зеленского на второй срок
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Большинство украинцев не хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), результаты опубликованы 1 декабря.

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«Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают — 34,3%», — говорится в исследовании.

Также половина жителей страны (51,6%) отметили, что не считают Зеленского эффективным главнокомандующим на случай «вторжения РФ».

При этом 26 ноября в ходе пресс-конференции Зеленский признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. В этом вопросе он будет советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии», добавил украинский лидер.

10 сентября Зеленский сказал, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Он подчеркнул, что президентство стало для него вызовом, и выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 4 сентября заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти так и не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.

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