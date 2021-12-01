Опрос выявил нежелание украинцев оставлять Зеленского на второй срок

Большинство украинцев не хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), результаты опубликованы 1 декабря.

«Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают — 34,3%», — говорится в исследовании.

Также половина жителей страны (51,6%) отметили, что не считают Зеленского эффективным главнокомандующим на случай «вторжения РФ».

При этом 26 ноября в ходе пресс-конференции Зеленский признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. В этом вопросе он будет советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии», добавил украинский лидер.

10 сентября Зеленский сказал, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Он подчеркнул, что президентство стало для него вызовом, и выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 4 сентября заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти так и не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.