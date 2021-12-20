Адвокаты оценили законопроект об ужесточении наказания за пытки

Внесенный в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за пытки является актуальным и современным, так как квалифицирует многие неправомерные действия как пытку. Такое мнение понедельник, 20 декабря, в беседе с «Известиями» выразила член Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Татьяна Проценко.

По ее словам, в действующей редакции Уголовного кодекса России понятие «пытки» предусмотрено в статье 117 «Истязание» — она предусматривает ответственность за причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.

«В примечании к данной статье понятие «пытка» определено как причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях. Данная статья не относится к категории должностных преступлений», — объяснила она.

При этом, как подчеркнула Проценко, «действительность показала, что, пытки применяют именно должностные лица».

«Во-вторых, применяются пытки и с другими, не указанными в данной статье, целями. А именно: с целью запугивания, принуждения, наказания за какие-либо действия, причем не только лица, которое непосредственно подвергается пыткам, но и за действия третьих лиц или с целью принуждения третьих лиц», — добавила она.

При этом, предлагаемый законопроект предусматривает квалификацию всех указанных действий как пытку. Кроме того, данное преступление будет отнесено к должностным преступлениям, то есть преступлениям против государственной власти. Таким образом, будет повышена общественная опасность деяния и как следствие повышена мера ответственности лица, совершившего данное преступление, которое теперь станет особо тяжким преступлением, отметила Проценко.

«В сегодняшних условиях, когда всё чаще и чаще поступает информация о пытках в местах лишения свободы, данные изменения являются актуальными и своевременными», — заключила адвокат.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ, президент АП Воронежской области Олег Баулин, в свою очередь, добавил, что на данный момент такое решение вопроса действительно назрело.

«В действующем регулировании ответственность за применение пытки с принуждением к даче показаний если и отличалась от общих санкций за применение пыток, то незначительно. Примерно аналогично не имела существенных особенностей ответственность должностных лиц за применение пытки, не связанной с понуждением к даче показаний», — заявил адвокат.

По его мнению, подобный подход совершенно неверный, так как насилие, пытки, совершаемые должностным лицом, должны влечь очевидно более тяжкое наказание, чем те же действия, совершаемые субъектом, не являющимся представителем власти. Пытки, исходящие от представителя государства, воспринимаются и переживаются обществом исключительно тяжело, влекут тяжелейшие социальные последствия, и потому наказание за них должно носить исключительный, особый характер, а внесенный законопроект устраняет дисбаланс.

«Вряд ли реализацией одного законопроекта удастся полностью закрыть проблему применения насилия представителями власти, очевидно, здесь потребуется комплекс мер, организационных, кадровых и прочих. Но вот то, что законопроект станет их своеобразным ядром, сомнений не вызывает», — заключил Баулин.

О внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за пытки стало известно ранее в понедельник. Уточнялось, что документ вводит понятие «запугивания», а также предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет.

Как пояснили в Совете Федерации, законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки со стороны представителей власти в виде 12 лет лишения свободы, а также переводит такое преступление в разряд особо тяжких.

16 декабря председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев рассказал, что него имеется несколько предложений по мерам для борьбы с нарушением прав заключенных. По его мнению, надо внести статью «Пытки» в Уголовный кодекс и усиливать общественные наблюдательные комиссии (ОНК).

14 декабря правозащитник Владимир Осечкин сообщил о появлении нового архива видеозаписей с пытками в российских колониях и тюрьмах.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены.