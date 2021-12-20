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В ГД оценили данные об указе Байдена «по предотвращению атаки на Украину»

Депутат Белик оценил данные об указе Байдена «по предотвращению атаки на Украину»
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Президент США Джо Байден знает, что никакого «вторжения» России на Украину не будет, и уже говорил, что не собирается отправлять американские войска для поддержки украинского режима, заявил «Известиям» в понедельник, 20 декабря, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Парламентарий добавил, что американский лидер, вероятно, просто решил «опустить штору на глаза» украинских и части европейских политиков и речи о подготовке предотвращения «вторжения» не идет.

Так он прокомментировал сообщение CNN об указе главы Белого дома, который поручил своей администрации в четыре недели предотвратить якобы вероятное вторжение. Как уточнил канал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Байден опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» присоединением Крыма. Поэтому он поручил помощникам по нацбезопасности «использовать все возможные инструменты», чтобы попытаться сдержать Москву.

«˂…˃ Будет создана кипа документов, и, возможно, какое-нибудь американское подразделение из Варшавы переместится в Гданьск, но на этом все: никакого приближения наступательных вооружений, никаких мощных заслонов на границе, никакого подконтрольного неба — Джо Байден будет придерживаться агрессивного нейтралитета», — заявил Белик.

15 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

Тогда же премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление стран G7 о недопустимости вторжения России на Украину неконструктивно и содержит ложные оценки.

13 декабря президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с Джонсоном. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, отметил Путин, а также использует в регионе запрещенные Минскими соглашениями вооружения и беспилотники.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

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