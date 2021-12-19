Девушка Саакашвили сообщила об ухудшении здоровья политика

Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько в воскресенье, 19 декабря, заявила, что у политика начались проблемы с памятью.

«Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга. Это очень сильно отражается на его координации движений, на то, как он может двигаться и ходить, на память <…> К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьезные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности», — заявила Ясько во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

11 декабря врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григол Григолия заявил, что состояние здоровья Саакашвили оценит психиатр. Он уточнил, что в настоящее время появилась информация об ухудшении состояния политика. Также у Григолии есть сведения, согласно которым Саакашвили получает большие дозы психотропных веществ.

Ранее, 8 декабря, стало известно, что Саакашвили прекратил саботировать назначенное ему медицинское лечение. Об отказе от помощи медиков он сообщал за день до этого. Однако к прекращению саботажа, в частности, привел запрет смотреть телевизор.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

29 ноября Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». По его словам, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».