Саакашвили объяснил свое возвращение в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». Об этом он заявил 29 ноября в Тбилисском городском суде, трансляцию выступления политика вел грузинский «Первый канал».

По словам экс-президента, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

«Во время моего президентства жизнь простых людей была гораздо лучше, чем сейчас. Это касается и курса национальной валюты и безработицы. Трагедия, когда на сезонные работы в Польшу из Грузии едут на заработки толпы грузин. За последние годы из Грузии эмигрировали почти 700 тысяч граждан. Это трагедия, которая происходит перед нашими глазами. Я не мог сидеть в Киеве и смотреть, как разваливается моя страна», — сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что у него была возможность стать премьер-министром Украины, однако он вернулся в Грузию, поскольку «любит ее до сумасшествия».

«На Украине у меня было все и ведущая позиция и благоустроенный быт. На Украине мне дважды предлагали при [бывшем] президенте [Петре] Порошенко занять должность премьер-министра, но я отказался. Все ради того, чтобы вернуться в Грузию, которую люблю до сумасшествия, и где была реальная угроза моей физической ликвидации», — заявил политик.

Прокурор Джарджи Циклаури прервал выступление Саакашвили и заявил, что оно никак не относится к рассматриваемому на процессе уголовному делу. Суд рассматривает обвинение в превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и погрому, устроенному силовыми структурами в тот же день в телекомпании «Имеди».

Ранее в этот же день сообщалось, что возле здания суда проводится мобилизация правоохранительных органов, дежурят водометные машины. Представителям СМИ запрещено входить во двор. Обстановка у здания неоднократно накалялась — полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

До этого, 25 ноября, находящийся под стражей экс-президент в очередном послании к своим сторонникам призвал их к акциям в свою поддержку. Саакашвили попросил своих сторонников собраться 29 ноября около здания суда.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.