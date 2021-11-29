Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Кремле рассказали о мерах против нового штамма коронавируса
Экономика
Путин подписал закон о повышении порога для инвестирования средств ФНБ
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1100 за тыс. кубометров
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили покинул суд после своего часового выступления
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между РФ и Украиной
Общество
Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве
Мир
В СК Белоруссии начали проверку по факту обнаружения мертвого мигранта
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол
Сюжет:

Саакашвили объяснил свое возвращение в Грузию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». Об этом он заявил 29 ноября в Тбилисском городском суде, трансляцию выступления политика вел грузинский «Первый канал».

Революция угроз: Саакашвили стал причиной ухудшения отношений между Грузией и ЕС
В Тбилиси опасаются возможности нового переворота

По словам экс-президента, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

«Во время моего президентства жизнь простых людей была гораздо лучше, чем сейчас. Это касается и курса национальной валюты и безработицы. Трагедия, когда на сезонные работы в Польшу из Грузии едут на заработки толпы грузин. За последние годы из Грузии эмигрировали почти 700 тысяч граждан. Это трагедия, которая происходит перед нашими глазами. Я не мог сидеть в Киеве и смотреть, как разваливается моя страна», — сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что у него была возможность стать премьер-министром Украины, однако он вернулся в Грузию, поскольку «любит ее до сумасшествия».

«На Украине у меня было все и ведущая позиция и благоустроенный быт. На Украине мне дважды предлагали при [бывшем] президенте [Петре] Порошенко занять должность премьер-министра, но я отказался. Все ради того, чтобы вернуться в Грузию, которую люблю до сумасшествия, и где была реальная угроза моей физической ликвидации», — заявил политик.

Прокурор Джарджи Циклаури прервал выступление Саакашвили и заявил, что оно никак не относится к рассматриваемому на процессе уголовному делу. Суд рассматривает обвинение в превышении полномочий при разгоне митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года и погрому, устроенному силовыми структурами в тот же день в телекомпании «Имеди».

Ранее в этот же день сообщалось, что возле здания суда проводится мобилизация правоохранительных органов, дежурят водометные машины. Представителям СМИ запрещено входить во двор. Обстановка у здания неоднократно накалялась — полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

До этого, 25 ноября, находящийся под стражей экс-президент в очередном послании к своим сторонникам призвал их к акциям в свою поддержку. Саакашвили попросил своих сторонников собраться 29 ноября около здания суда.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021