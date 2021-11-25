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Саакашвили в письме к сторонникам призвал их к проведению акций в его поддержку

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Находящийся под стражей экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании к своим сторонникам призвал их к акциям в его поддержку. Об этом говорится в опубликованном 25 ноября заявлении политика на его странице в Facebook.

«Сейчас призываю вас к проведению множества акций, а к декабрю мы должны подготовить одну большую национальную акцию. На 29 ноября назначен мой «суд», так что прошу всех собраться у здания суда. Это будет первая возможность моего прямого обращения к вам за последние два месяца», — сказано в посте.

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В то же время Саакашвили выразил надежду, что в ближайшие дни будет создан «общественный комитет по его освобождению».

«Я очень надеюсь, что партия «Единое национальное движение» будет продолжать работать в данном направлении с той же энергией. Благодарю также другие партии и отдельных граждан за активность», — написал бывший грузинский лидер.

Ранее в четверг адвокат Саакашвили Ника Гварамия рассказал, что в послании к сторонникам политик заявил о своей готовности предстать перед свободным и справедливым судом, чтобы доказать свою невиновность. По словам защитника, экс-президент считает, что его освобождением должна заниматься инициативная группа, которая, с одной стороны, будет учитывать главные политические цели оппозиции, а с другой — координировать кампанию по его освобождению.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В тот же день политик объявил голодовку. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

19 ноября специалисты, посетившие Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за которого у политика, с большой вероятностью, может развиться кома с возможным летальным исходом. В связи с этим министерство юстиции Грузии приняло решение доставить экс-президента, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь в Гори.

20 ноября экс-президента доставили в Горийский военный госпиталь, где врачи будут лечить его после длительной голодовки. 21 ноября сообщалось, что личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о том, что политику необходима помощь психолога и психиатра. При этом медик отметил, что, возможно, для оценки состояния потребуется подключение иностранных специалистов.

24 ноября мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сын находится в подавленном состоянии.

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, всё общество, должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — рассказала женщина.

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