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Саакашвили осмотрит психиатр

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Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценит психиатр. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, врач, член консилиума медиков, созданного при омбудсмене страны, Григол Григолия.

Он уточнил, что в настоящее время появилась информация об ухудшении состояния политика. Также у Григолии есть сведения, согласно которым Саакашвили получает большие дозы психотропных веществ.

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В связи с этим было принято решение о посещении консилиумом экс-президента в горийской больнице, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки в тюрьме.

«Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования», — отметил врач в ходе беседы с журналистами.

Ранее, 8 декабря, стало известно, что Саакашвили прекратил саботировать назначенное ему медицинское лечение. Об отказе от помощи медиков он сообщал за день до этого. Однако к прекращению саботажа, в частности, привел запрет смотреть телевизор.

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

29 ноября Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». По его словам, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

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