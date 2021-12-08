Саакашвили прекратил саботаж лечения

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который накануне сообщил об отказе от медицинского лечения, прекратил саботировать его. Об этом заявил журналистам в среду, 8 декабря, его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

К прекращению саботажа привели введенные администрацией госпиталя меры — ограничение на посещения, а также запрет смотреть телевизор .

Сейчас Саакашвили находится в военном госпитале грузинского города Гори, где проходит лечение после 50-дневной голодовки в тюрьме.

«После протеста, вчера, ему возобновили сигнал, у него есть возможность смотреть телевизор. Дисциплинарные ограничения упразднены, следовательно, все формы протеста Саакашвили завершились, он принимает медикаменты», — добавил адвокат бывшего грузинского лидера.

29 ноября, в Тбилисском городском суде Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, потому что «не мог смотреть, как разваливается его страна». По его словам, при встрече с грузинскими эмигрантами в разных странах ему рассказывали о тяжелой жизни в Грузии, которая «теряет свою независимость и постепенно переходит под контроль России».

Политика задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, Саакашвили в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.