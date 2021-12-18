Глава МИД Белоруссии высказался о возможном перекрытии транзита газа в ЕС

Перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введенные западными странами санкции против Минска. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Он добавил, что Минск готов к сотрудничеству со всеми партнерами. При этом он подчеркнул, что Белоруссия также готова отвечать на все вводимые против нее санкции, сообщает RT Arabic.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, заявил, что Россия надеется, что ничто не помешает ей выполнять обязательства по действующим газовым контрактам.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

1 декабря Песков сообщил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, Белоруссия и ее лидер становятся объектами беспрецедентного, неоправданного и агрессивного давления со стороны целого ряда западных стран, что не может не приводить к очень жесткой контрреакции с белорусской стороны.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отрицающий свою причастность к усилению потока беженцев.