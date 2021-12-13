Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу из-за санкций

Белоруссия будет готова перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение. Об этом 13 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение, и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — привело агентство «БелТА» выдержку из интервью.

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