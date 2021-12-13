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Песков прокомментировал слова Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу

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Россия надеется, что ничто не помешает ей выполнять обязательства по действующим газовым контрактам. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», — сказал он, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска прибегнуть к приостановке транзита газа.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что Белоруссия будет готова перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение. По его словам, в этом случае у страны не будет никакого выхода ответить другими мерами на санкции, поэтому Белоруссия воспользуется этой жесткой мерой.

1 декабря Песков сообщил, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, Белоруссия и ее лидер становятся объектами беспрецедентного, неоправданного и агрессивного давления со стороны целого ряда западных стран, что не может не приводить к очень жесткой контрреакции с белорусской стороны.

Однако, по словам пресс-секретаря Кремля, Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед европейскими получателями газа.

11 ноября белорусский лидер уже заявлял о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа. Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Песков в свою очередь отметил, что заявления Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу на фоне санкций из-за миграционного кризиса могут быть эмоциональными, однако Москва надеется, что этого не произойдет. Тогда же Путин заявил, что Лукашенко как президент транзитной страны теоретически может дать указание по перекрытию поставок российских энергоносителей в Европу, однако это станет нарушением транзитного контракта. Он выразил надежду, что этого не случится.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отрицающий свою причастность к усилению потока беженцев. На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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