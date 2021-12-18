Гинцбург заявил об апробации вакцины от COVID-19 от всех антигенов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 17 декабря, в ходе брифинга сообщил о существовании технологии по производству вакцины сразу от всех антигенов.

По его словам, самое сложное заключается в том, что возбудители вирусов быстро меняются, и необходимо иметь технологии, с помощью которых возможно перейти от одного антигенного варианта на другой. Ученый отметил, что подобная технология уже существует для вируса гриппа.

«И та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас действительно апробируется для коронавируса. Опять же повторяю, независимо от того, какие еще, соответственно, антигенные варианты в ближайшее время возникнут», — приводит его слова РЕН ТВ.

Кроме того, подчеркнул эпидемиолог, существует несколько подобных технологий и при совместном использовании они могут создать универсальную защиту.

Ранее в тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от COVID-19 перед новогодними праздниками. Она отметила, что празднования не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Также в пятницу президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе со штаммом «Омикрон».

16 декабря Голикова заявила, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По ее словам, в случае необходимости на фоне распространения в стране южноафриканского штамма возможная новая вакцина будет регистрироваться по процедуре в связи с ЧС.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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