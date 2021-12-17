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Россияне назвали лучший возраст для вступления в брак

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Большинство россиян считают, что вступать в брак лучше всего в 24-летнем возрасте, а детей должно быть двое. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного «СберСтрахованием» накануне Дня работников органов ЗАГС. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

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При этом мнения разнятся в зависимости от региона. Так, лучшим возрастом создания семьи жители Самары называют 21 год, а Москвы и Красноярска — 25–26 лет.

Большинство россиян полагают, что в семье должно быть минимум двое детей, но в Томске и Махачкале склоняются к тому, что лучше трое.

Традиционный семейный уклад в понимании россиян предполагает патриархат. Такого мнения придерживаются 68% респондентов. Почти в каждой четвертой (23%) семье глава — мать, почти в каждой десятой (8,5%) царит равноправие.
Однако в Екатеринбурге 67% опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет приверженность к этому укладу, нашлось в Санкт-Петербурге (14%). За равноправие чаще всего голосовали в Новосибирске (17%), а реже всего — в Хабаровске (3%).

Большая часть (86,2%) россиян считают, что главная задача женщины — заниматься семьей и воспитанием детей. Лишь 7,5% полагают, что будущая мама может совмещать материнство и карьеру, а 6,3% уверены, что можно после свадьбы сосредоточиться на профессиональном росте.

Главным качеством будущей мамы россияне назвали доброту. На втором месте терпение, а замыкает тройку лидеров главных качеств женщины строгость.

При этом в воспитании детей жители регионов обращают внимание прежде всего на дисциплину, успеваемость, эмоциональное состояние и социальное окружение. Больше остальных следят за дисциплиной детей родители из Астрахани (94%). Успеваемость важна для 82% липецких родителей. За эмоциональное состояние и социальное окружение больше всех переживают родители в Перми (77%).

По мнению большинства участников опроса, для успешного будущего детей важнее всего достойное воспитание (34,6%) и образование (28,8%), а также стремление обеспечить крепкое здоровье (26,6%). Все эти цели подразумевают наличие накоплений и финансовой подушки, отмечают эксперты «СберСтрахования».

15 октября замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что в России изменяется средний возраст рождения первого ребенка. По ее словам, сегодня он составляет 28 лет. Одна из причин — нацеленность женщин на карьеру, отметила Мухтиярова.

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