Машина наземных служб загорелась в Шереметьево

Машина наземных служб загорелась в столичном аэропорту Шереметьево. В распоряжении «Известий» появилось видео с места инцидента.

На кадрах видно, как из кабины водителя вырываются языки пламени.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, загорелась машина по погрузке питания в самолет.

Других подробностей пока не сообщается.

16 декабря в Шереметьево самолет Airbus A350 «уронил» деайсер — машину для противообледенительной обработки самолетов. Оператор машины пострадал, у него переломы.

Чуть позже в Сети появились кадры из кабины поливальной машины. На видео слышно, что сотрудники напуганы происходящим. В кабине деайсера слышны крики. Потом в кадр попадает момент опрокидывания машины.

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте начали доследственную проверку ЧП. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба.