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Появилось видео из кабины поливальной машины, которую «уронил» Airbus в Шереметьево

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В Сети 17 декабря появилось видео из кабины поливальной машины, которую 16 декабря «уронил» самолет Airbus A350 перед вылетом в Канкун в московском аэропорту Шереметьево.

На видео слышно, что сотрудники напуганы происходящим. В кабине деайсера слышны крики. Потом в кадр попадает момент опрокидывания машины.

Инцидент произошел накануне. Сообщалось, что командир воздушного судна начал движение без команды и зацепил стрелу деайсера, из-за чего он перевернулся. Оператор машины пострадал, у него переломы.

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте начали доследственную проверку ЧП. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба.

Ранее, 12 октября, турбиновый самолет DHC-6 авиакомпании «Аврора» сбил лису в Международном аэропорту Владивостока во время тренировочного полета. Инцидент произошел во время руления воздушного судна по полосе. На борту самолета находились только четыре члена экипажа.

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