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СК начал проверку инцидента с самолетом в Шереметьево

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Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте начата доследственная проверка ЧП с самолетом в аэропорту Шереметьево. Об этом 16 декабря сообщила «Известиям» старший помощник руководителя ведомства Елена Марковская.

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По ее словам, около 10:00 мск в четверг при движении самолета рейса Москва–Канкун борт столкнулся с машиной для противообледенительной обработки самолетов. Транспортное средство опрокинулось, водитель госпитализирован с переломами.

«Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ущерба», — отметила Марковская.

Как ранее в этот день сообщил источник «Известий», командир Airbus A350 начал движение без команды. В итоге самолет зацепил стрелу деайсера, автомобиль перевернулся.

1 ноября в Пскове пассажирский самолет столкнулся с косулей на посадочной полосе. На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших не было.

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