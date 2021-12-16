Голикова заявила об отсутствии случаев смертей от прививки против COVID-19 в 2020 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова в четверг, 16 декабря, заявила, что в России в 2020 году не было зафиксировано случаев смерти от прививки против коронавируса, по 2021 году данных пока нет.

«Данных 2021 года пока нет, мы подведем итоги. [До 2021 года] у нас не фиксировалось случаев после вакцинации», — сказала Голикова, выступая в Госдуме.

7 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привито более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

5 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что около 200 млн человек в мире сделали прививку от коронавируса российскими вакцинами. В октябре лидер отмечал, что «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он пояснил, что препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

8 октября заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина сообщила, что в России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса. При этом Серегина рассказала, что в стране работает система «Фармаконадзор». С ее помощью врачи могут передавать данные о побочных эффектах после вакцинации.

5 июля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что новых побочных эффектов от использования «Спутника V» не выявлено. По его словам, в ходе испытаний вакцина показала «абсолютно блестящие результаты» по отсутствию побочных эффектов не только в России, но и в большом количестве других стран.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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