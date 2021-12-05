Прямой эфир
Общество
Путин исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»
Общество
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
Мир
Путин указал на важность международного сотрудничества в борьбе с COVID-19
Общество
Умер продюсер Марк Рудинштейн
Мир
Путин раскритиковал польские власти за применение водометов против мигрантов
Спорт
Российские лыжницы выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии
Мир
Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста
Мир
Лавров заявил о необходимости заставлять Киев выполнять Минские соглашения
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Общество
Задержан первый замглавы администрации Солнечногорска
Сюжет:

Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 200 млн человек в мире сделали прививку от коронавируса российскими вакцинами. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важно идти по пути убеждения, чтобы у людей возникала внутренняя потребность сделать вакцинацию», добавил российский лидер в ходе встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой, которая проходила в формате видеосвязи.

Цвет региона красный: почему не везде в РФ улучшается ситуация с COVID-19
Низкие темпы вакцинации, нехватка коечных мест и медперсонала остаются главными проблемами в субъектах

Глава государства отметил — для того, чтобы победить COVID-19, нужно объединяться на мировом уровне.

«Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты — штаммы — будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий», — заявил президент.

24 ноября глава государства обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По словам российского лидера, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

21 октября Путин призвал отбросить амбиции ради сотрудничества в борьбе с COVID-19. Российский лидер указал на то, что эгоистические интересы стран взяли верх над понятием общего блага.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021