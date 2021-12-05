Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире

Около 200 млн человек в мире сделали прививку от коронавируса российскими вакцинами. Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важно идти по пути убеждения, чтобы у людей возникала внутренняя потребность сделать вакцинацию», — добавил российский лидер в ходе встречи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой, которая проходила в формате видеосвязи.

Глава государства отметил — для того, чтобы победить COVID-19, нужно объединяться на мировом уровне.

«Потому что, если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые и новые варианты — штаммы — будут снова и снова возвращаться. Даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий», — заявил президент.

24 ноября глава государства обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По словам российского лидера, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

21 октября Путин призвал отбросить амбиции ради сотрудничества в борьбе с COVID-19. Российский лидер указал на то, что эгоистические интересы стран взяли верх над понятием общего блага.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.