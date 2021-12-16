Производители зарубежных вакцин от COVID-19 не обращались за регистрацией в РФ

Обращений о регистрации иностранных вакцин от коронавируса в РФ не поступало. Об этом в четверг, 16 декабря, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.



«Любой производитель иностранного продукта в установленном порядке может обратиться в российский регулятор, и российский регулятор в соответствии с установленными процедурами проведет необходимые действия для последующей регистрации или нерегистрации вакцины на территории РФ. Пока таких обращений не поступало», — сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Вместе с тем вице-премьер подчеркнула, что российские власти в вопросе регистрации иностранных вакцин от COVID-19 отдают приоритет отечественным препаратам. Она напомнила, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» признаны в мире.

Ранее в этот день руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что организация может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года. Он также подчеркнул, что сфера здравоохранения, включая вакцины, должна быть вне политики.

13 декабря Голикова рассказала, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. По ее словам, получить документ, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что выдача сертификатов привитым зарубежными вакцинами означает признание не иностранных препаратов, а наличие антител. Он подчеркнул, что такие действия Москвы не влияют на то, будут ли приняты аналогичные решения в других государствах в отношении российского «Спутника V».

30 ноября российский лидер Владимир Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий, отметил президент.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.