В Кремле прокомментировали выдачу сертификатов привитым зарубежными вакцинами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что выдача сертификатов привитым от коронавируса зарубежными вакцинами означает признание не иностранных препаратов, а наличие антител.

Представитель Кремля отметил, что такие действия Москвы не влияют на то, будут ли приняты аналогичные решения в других государствах в отношении российского «Спутника V».

«Нет, это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах. Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат», — уточнил Песков.

Ранее в этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела.

По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

4 декабря стало известно, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года.

Ранее, 2 декабря, глава РФПИ Кирилл Дмитриев завил, что ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Он отметил, что эффективность и безопасность вакцины подтверждены клиническими испытаниями и реальными данными во многих странах мира. Использование «Спутника V» одобрено в 71 государстве, подчеркнул Дмитриев.

30 ноября президент России Владимир Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий, отметил глава государства.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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