В туротрасли разъяснили действия при заболевании COVID-19 за рубежом

Для выезжающих за рубеж действует система страхования, которая также включает в себя лечение коронавируса, обычно страховка входит в пакет путешествия для организованного туризма. Об этом в четверг, 16 декабря, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники».

По словам эксперта, многие самостоятельные туристы игнорируют страховку, однако в случае с «организованным туризмом» она включена в пакет.

«Вы должны понимать, что, выезжая за рубеж, вы берете все риски на себя», — подчеркнула Осипова.

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