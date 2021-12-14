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Туроператор назвал топ-10 направлений на Новый год

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Приморский Сочи на Новый год пользуется наибольшим спросом у российских туристов, Крым — на пятом месте, рассказал «Известям» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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По его словам, новогодние разъезды в России пройдут в две волны: первые туристы прибудут в пункт назначения 30–31 декабря и покинут его 2-3 января. Вторая волна заезжает 3–4 января и отдыхает до конца каникул.

«Рейтинг популярных направлений у туристов на Новый год возглавляет прибрежный кластер Сочи. Сейчас там низкие цены из-за того, что купаться нельзя. Тем не менее, погода очень теплая, есть много развлечений — например, «Сочи Парк» с аттракционами. Поэтому Сочи популярнее Крыма, где и погода прохладнее, и инфраструктура попроще», — рассказал Сергей Ромашкин.

Те, кто не поедет к морю, выбирают области близ своих городов.

«Это один из самых бюджетных вариантов, поскольку нет затрат на авиа- или железнодорожные билеты, туристы едут на своей машине. Стоимость за сутки выходит в районе 3,5 тыс. рублей в отель 3–4 звезды с завтраком. Кстати, примерно такая цена во всех туристических регионах, исключение — Красная Поляна, где сейчас высокий сезон, там намного дороже», — отметил эксперт.

На третьем месте по популярности — горнолыжные туры в Красную Поляну, Домбай, Архыз, Приэльбрусье. Следом в рейтинге Кавминводы, куда едут ради медицинских процедур. Затем Крым, Великий Устюг, Петербург, Москва, «Золотое кольцо» и Казань.

«Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас спрос на новогодние поездки примерно такой же. На наш взгляд, это неплохой результат, поскольку год назад в новогоднее время действовал туристический кешбэк (путешественникам компенсировали 20% стоимости тура. — «Известия»), а сейчас нет», — заметил он.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«На полках прибыло: россияне раскупили билеты на поезда в регионы»

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