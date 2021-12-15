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Эксперт допустил возможность одновременного заболевания двумя штаммами COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболевания двумя штаммами COVID-19 «Омикрон» и «Дельта»
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Сосуществование в организме двух штаммов коронавируса — «Дельты» и «Омикрона» возможно. Об этом в среду, 15 декабря, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов — «Дельты» и «Омикрона»? Ответ: абсолютно возможно», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день ученые медицинского факультета LKS Университета Гонконга (HKUMed) сообщили, что вариант коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта».

14 декабря главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон заявил, что одновременное инфицирование штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон» вероятно у людей со сниженным иммунитетом.

Также он предупредил о риске возникновения более опасной разновидности COVID-19 из-за «сочетания двух штаммов». Как заявил Бертон, речь идет о «рекомбинации» вируса, из-за чего возможно «неконтролируемое» развитие эпидемической ситуации.

В тот же день генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «Омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах. По его словам, новый штамм распространяется быстрыми темпами.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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