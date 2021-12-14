В ВОЗ заявили об обнаружении штамма «Омикрон» в 77 странах

Новый штамм коронавируса «Омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге во вторник, 14 декабря.

«Сообщения об «Омикроне» поступили из 77 стран», — сказал он.

Гендиректор ВОЗ добавил, что новый штамм распространяется быстрыми темпами, передает RT.

Ранее в этот день директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Майкл Райан заявил, что до пика заболеваемости штаммом COVID-19 «Омикрон» в мире, возможно, остается всего несколько недель, пишет Life.Ru. При этом он напомнил, что одной из самых эффективных мер борьбы с распространением заболевания является вакцинация.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев летального исхода или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном количестве смертей из-за «Омикрона».

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Ожидается, что более подробная информация о тяжести этого варианта коронавируса поступит в ближайшие недели. В ВОЗ подчеркнули, что для полного понимания клинической картины инфицированных «Омикроном» необходима дополнительная информация, которую могут предоставить государства, обмениваясь сведениями о госпитализированных через платформу клинических данных организации.

Широкое распространение «Омикрон» уже получил как минимум в Великобритании. По словам главы британского минздрава Саджида Джавида, скорость распространения этого штамма феноменальна. Он также сообщил, что на «Омикрон» приходится, вероятно, около 40% заражений в Лондоне.