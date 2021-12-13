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В Великобритании назвали феноменальной скорость распространения «Омикрона»
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В Великобритании назвали феноменальной скорость распространения «Омикрона»

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется с феноменальной скоростью. Об этом заявил в понедельник, 13 декабря, глава минздрава Британии Саджид Джавид в эфире Sky News.

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Джавид сообщил, что число случаев нового штамма растет «феноменальными темпами», поэтому правительство Великобритании расширяет программу ревакцинации «до уровня, невиданного ранее в этой стране».

По его словам, в настоящее время 10 человек с «Омикроном» находятся в больницах Англии.

В эфире он также сообщил, что на «Омикрон» приходится, вероятно, около 40% заражений в Лондоне.

Ранее в понедельник руководители авиакомпаний British Airways, Virgin Atlantic, Ryanair и EasyJet в открытом письме правительству раскритиковали принимаемые против распространения нового штамма меры. По мнению представителей авиакомпаний, власти Великобритании ввели «несоразмерные меры», которые могут нанести непоправимый ущерб отрасли.

Так, прибывающие в страну пассажиры должны пройти ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом и после прибытия, что увеличивает расходы и усложняет поездки. Кроме того, власти «ввели дорогостоящие карантинные размещения, которые наносят удар по авиакомпаниям».

Днем ранее в Би-би-си со ссылкой на ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщили, что Великобритания столкнется с серьезной волной заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон». Так, к концу апреля, по пессимистичному сценарию, его жертвами могут стать до 75 тыс. человек.

12 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

Ранее, 26 ноября, ВОЗ сообщила, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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