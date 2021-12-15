Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи

С началом действия с 1 января 2022 года нового порядка оказания онкологической помощи в России профильные специалисты не исчезнут из первичного звена, сказал «Известиям» главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди.

«Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) задуманы как своего рода форпосты онкологической службы. Одна из задач сети ЦАОПов — максимально приблизить первичную онкологическую диагностику к человеку. И географически, и функционально: ЦАОПы – специализированные учреждения, с необходимым диагностическим арсеналом и подготовленными кадрами. Сейчас мы находимся в процессе внедрения ЦАОПов, поэтому речь о закрытии онкокабинетов в поликлиниках не идет. Переход к системе ЦАОПов должен быть максимально естественным и комфортным для всех наших граждан», — отметил он.

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (БОЗ) — важнейшая часть национального проекта «Здравоохранение», стартовавшего в 2019 году. БОЗ предусматривает большое количество нововведений, одно из них — перестройка системы первичной помощи. Сегодня при подозрении на онкозаболевание человек может обратиться к онкологу в поликлинике, в диспансере, в специализированной или многопрофильной больнице. По новому порядку (утвержден приказом Минздрава 19 февраля 2021 года), с 1 января 2022 года консультировать, определять предварительный диагноз и направлять в стационар для постановки окончательного диагноза на онкоконсилиуме должен ЦАОП. Согласно федеральной программе, их должно быть создано порядка 500. По данным Минздрава, с 2019 года по ноябрь 2021 года открыто уже 354 таких центра в 77 регионах.

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«Раковые корпуса: исчезнут ли онкологи из поликлиник с открытием профильных центров»