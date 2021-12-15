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Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи

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С началом действия с 1 января 2022 года нового порядка оказания онкологической помощи в России профильные специалисты не исчезнут из первичного звена, сказал «Известиям» главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди.

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«Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) задуманы как своего рода форпосты онкологической службы. Одна из задач сети ЦАОПов — максимально приблизить первичную онкологическую диагностику к человеку. И географически, и функционально: ЦАОПы – специализированные учреждения, с необходимым диагностическим арсеналом и подготовленными кадрами. Сейчас мы находимся в процессе внедрения ЦАОПов, поэтому речь о закрытии онкокабинетов в поликлиниках не идет. Переход к системе ЦАОПов должен быть максимально естественным и комфортным для всех наших граждан», — отметил он.

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (БОЗ) — важнейшая часть национального проекта «Здравоохранение», стартовавшего в 2019 году. БОЗ предусматривает большое количество нововведений, одно из них — перестройка системы первичной помощи. Сегодня при подозрении на онкозаболевание человек может обратиться к онкологу в поликлинике, в диспансере, в специализированной или многопрофильной больнице. По новому порядку (утвержден приказом Минздрава 19 февраля 2021 года), с 1 января 2022 года консультировать, определять предварительный диагноз и направлять в стационар для постановки окончательного диагноза на онкоконсилиуме должен ЦАОП. Согласно федеральной программе, их должно быть создано порядка 500. По данным Минздрава, с 2019 года по ноябрь 2021 года открыто уже 354 таких центра в 77 регионах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Раковые корпуса: исчезнут ли онкологи из поликлиник с открытием профильных центров»

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