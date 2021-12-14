Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во вторник, 14 декабря, рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Соответствующее решение было принято на расширенном заседании комитета во вторник. В заседании принимали участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Проект в первом чтении должны рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.

Ранее в этот день комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу в общественных местах. Комитет рекомендовал принять законопроект в I чтении.

Кроме того, отмечалось, что сертификаты вакцинации — важный инструмент для предотвращения распространения коронавируса в стране. Он направлен на снижение риска инфицирования граждан, а также на безопасность всех процессов жизнедеятельности страны, сказано в документе.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил 13 декабря о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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