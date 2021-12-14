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В Центре им. Гамалеи рассказали о степени готовности детской вакцины от COVID-19

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На сегодняшний день вакцина от коронавируса апробирована с участием детей 12–17 лет, в ближайшее время начнутся клинические исследования вакцины для детей 6–11 лет. Об этом во вторник, 14 декабря, «Известиям» рассказал замдиректор по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По словам специалиста, исследования вакцин для несовершеннолетних во всем мире проходят постадийно, а в некоторых странах уже началась вакцинация этой категории населения. Так, в Китае прививают двухлетних детей, а в США — детей от шести до 11 лет.

«Мы в этом смысле сильно консервативнее, это хорошо, это не плохо. Сейчас вакцина апробирована в клинических исследованиях с участием 12–17-летних — старшей возрастной категории детей. В ближайшее время должны начаться клинические исследования [вакцины для детей] 6–11 лет, идем постадийно», — сказал Логунов.

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Относительно прививки для старшей возрастной категории детей (12–17 лет) уже получено разрешение на оборот, вакцину можно будет использовать по желанию, добавил он.

10 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется до конца текущего года. Всего в указанный период в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс. доз вакцины «Спутник M».

6 декабря министр отметил, что в России исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет могут начаться в 2022 году.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. Иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации от COVID-19 «Спутник M» («Гам-ковид-вак М») для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

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